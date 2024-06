Star Wars - La Haute République Tome 5 : La quête de la Planète X

Plusieurs siècles avant l'Empire et le Premier Ordre, les Jedi sont à leur apogée et vivent un âge d'or connu sous le nom de Haute République. Lorsque Dass Leffbruk tente de convaincre son amie la Padawan Rooper Nitani de faire équipe avec lui pour la Course à l'hyperespace, celle-ci n'est pas convaincue. Et encore moins lorsqu'elle apprend qu'elle devra monter à bord du vaisseau de l'énigmatique Sky Graf... Mais l'appel de la quête de la Planète X dont lui a tant parlé son ami est irrésistible. Le trio se lance alors dans une aventure galactique où les dangers sont à chaque tournant, les amenant même à croiser la route de Fel Ix, un Kerrassine hostile aux Jedi, envoyé en mission secrète par la Voie de la main ouverte...