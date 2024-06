Spiderman. Agenda, Edition 2024-2025

L'agenda 2024-2025 incontournable pour tous les fans de Spider-Man ! - Un agenda fun et coloré avec Spider-Man, ses alliés et ses ennemis emblématiques ! - Un outil pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. - Une page par jour, pour y inscrire ses devoirs et ses rendez-vous importants. Dès 6 ans.