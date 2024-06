The Rising of the Shield Hero - vol. 24

L'arène n'est pas le seul endroit où les combats font rage ! "Renonce à retrouver les petits semi-humains de Lurolona ! " Naofumi et le reste de sa compagnie se sont inscrits à un tournoi clandestin en espérant y gagner assez d'argent pour racheter les enfants semi-humains de Lurolona. Entre-temps, Naofumi fait la connaissance d'une belle et mystérieuse jeune femme nommée Nadia, qui semble connaître le véritable but du héros au bouclier et lui suggère fermement de renoncer à combattre. Malgré cela, l'équipe de Naofumi se retrouve face à elle en demi-finale ! Au cours du match, Raphtalia a soudain une révélation au sujet de leur adversaire...