Rosa & Louis

Rosa veut devenir magicienne quand elle sera grande. Ou bien détective. Peut-être les deux. Sa passion ? Faire enrager son grand frère Louis, douze ans, qui lui n'a qu'un souhait : grandir au plus vite. Ou bien conquérir le coeur de sa camarade de classe, Linda, qui ne lui prête tout simplement aucune attention. Peut-être les deux ? Aussi différents soient-ils, Rosa et Louis partagent un secret qui les lie : le château dans lequel ils vivent avec leurs parents est hanté par les habitants qui ont vécu là depuis des siècles. Et non seulement ces anciens chevaliers et princesses sont fort sympathiques, mais ils sont les seuls à pouvoir les voir et leur parler... Ce qui est bien pratique quand Rosa veut faire un tour de magie époustouflant pour impressionner ses parents, ou quand Louis doit rendre un devoir sur Shakespeare avec qui un des fantômes est allé à l'école. Un peu moins, en revanche, quand tous les spectres du château, effrayés par l'orage, se réfugient dans la chambre des enfants et les empêchent de dormir !