La cabane magique Tome 57 : Randonnée risquée au Népal

Par un jour de pluie, Tom et Léa sont envoyés au Népal : Morgane a laissé un mystérieux message leur demandant d'y découvrir le secret du fantôme gris. Pour réussir leur mission, ils doivent se rendre dans les montagnes. Mais, au milieu des sommets enneigés, Tom et Léa pourraient bien se perdre et, si Morgane dit vrai, le fantôme gris rôde dans les parages... Suis vite Tom et Léa dans cette nouvelle aventure extraordinaire !