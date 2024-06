La nuit, le son de ta voix

Alors qu'elle entre dans ce prestigieux lycée parisien pour s'arracher à la réputation de fille bizarre qui lui collait à la peau dans son collège de banlieue, Romane est prise de vertige. A-t-elle fait le bon choix ? Sans trop savoir pourquoi, elle s'inscrit à un cours de théâtre et rencontre Noûr. Romane est hypnotisée. Cette fille, sa voix, ses cheveux, chacun de ses gestes, tout chez elle l'obsède et l'attire. Laure Pfeffer nous offre l'histoire d'une renaissance à soi et au monde, à travers une première histoire d'amour puissante et lumineuse.