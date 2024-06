L'abus de toi est dangereux (pour mon coeur)

L'amour est le plus explosif des cocktails ! Dans la vie, Harper a une devise : ne compter que sur elle-même. Si elle veut pouvoir payer les soins de sa mère, atteinte d'un cancer, elle n'a d'autre choix que de gagner le premier prix du concours du meilleur barman et les 100 000 dollars qui vont avec. Et elle ne laissera rien, ni personne, lui voler la victoire. Dans la vie, Liam a une seule priorité : son fils, Milo. S'il n'a pas réussi à sauver son couple, il fera tout pour assumer son rôle de père. A commencer par remporter le concours du meilleur barman, sans quoi il n'aura pas les moyens de déménager à Los Angeles pour se rapprocher de son fils. Alors, rien - pas même cette barmaid sexy au tempérament de feu - ne doit le détourner de son objectif. Quand l'amour s'ajoute à une recette pourtant millimétrée, le résultat ne peut être que pimenté ! A propos de l'autrice Mère de deux garçons très dynamiques, Caro M. Leene se consacre à sa passion pour l'écriture durant son temps libre. Fourmillant d'idées en permanence, elle aime tout particulièrement créer et faire évoluer ses personnages en imaginant que, quelque part dans le monde, ils existent vraiment.