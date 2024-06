Agatha Christie, L'Intégrale, tome 2. Les années 1926-1930

Le Meurtre de Roger Ackroyd, considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature policière, tour de force qui constituera le n° 1 de la collection du Masque, entame ce deuxième volet des oeuvres d'Agatha Christie. Les années 1926-1930, marquées par des événements "privés" essentiels - le divorce d'Agatha Christie, sa "disparition" , sa rencontre avec Max Mallowan -, sont parmi les plus importantes de la carrière d'Agatha Christie. C'est à ce moment-là qu'elle se considère enfin comme une écrivaine professionnelle, mêlant toujours romans d'énigmes et "thrillers" , pastichantles classiques policiers de l'époque, et donnant naissance au deuxième de ses limiers qui obtiendra une renommée mondiale : Miss Marple... Ouvres traduites de l'anglais par Alexis Champon, Gérard de Chergé, Raymonde Coudert, Françoise Jamoul, Etienne Lethel et Robert Nobret.