Les soeurs Mitford enquêtent : Un air de révolte

1937. A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne est en proie à la guerre civile. Les six soeurs Mitford, aux opinions politiques radicalement divergentes, sont plus divisées que jamais. Mais quand l'une des plus jeunes disparaît, la famille s'unit et se tourne vers son ancienne domestique Louisa Cannon, désormais détective, pour enquêter en toute discrétion. Or, tous les indices menant à Jessica Mitford, communiste invétérée, pointent vers l'Espagne. La jeune femme se trouve-t-elle dans le chaos de la guerre ? Pourra-t-elle revenir en Angleterre exempte de tout scandale ? Affaire de famille, féminisme et lutte des classes sont au rendez-vous de ce cinquième opus, dans lequel Jessica Fellowes retrace avec talent le destin d'une femme intrépide au coeur d'une Europe tourmentée. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Valérie Rosier