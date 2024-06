Les secrets d'Evi Lupin. Tome 1, L'héritage empoisonné

Quand j'ai découvert que j'étais la fille d'Arsène Lupin, je ne savais même pas qui il était. Mais il m'a toujours ignoré et il ne croit pas en moi. C'est mal me connaître ! Alors j'ai décidé de mettre mes talents de comédienne à l'épreuve. Il y a quelques années la jeune marquise d'Hyères a disparu avec ses parents dans un terrible accident en mer. Je lui ressemble beaucoup et je vais tenter de me faire passer pour elle, afin de récupérer son héritage. Elle habitait dans un somptueux hôtel particulier dans le Marais, c'est là que commence mon aventure...