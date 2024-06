Guide Officiel de l'Euro. Edition 2024

La 17e édition du championnat d'Europe de football de l'UEFA 2024 fera vibrer les supporters pendant un mois. 10 villes hôtes, hauts lieux du football allemand, accueilleront la compétition. Suivez la plus grande compétition de football d'Europe avec ce guide officiel : - l'analyse complète des nations concurrentes et de leurs chances de succès ; - le portrait des joueurs stars européens sur le terrain ; - la revue des entraîneurs de chaque équipe ; - les moments magiques en plus de 65 ans de compétition ; - des statistiques détaillées ; - le tableau de progression du tournoi à compléter ; - le guide des stades des 10 villes hôtes. Les Bleus remporteront-ils leur troisième couronne ?