Plouheran. À vélo, de la Bretagne à l Iran

Pourquoi partir si notre famille et nos amis nous manquent et qu'on ne sait même pas où on va ? Qu'est-ce qui nous pousse à aller chaque jour chasser la ligne d'horizon, la prochaine forêt, le prochain col, la prochaine mer ? Plouheran est un livre de voyage, un roman d'apprentissage, et surtout, après de nombreuses rencontres insolites sur le chemin, une grande histoire d'amitiés.