Agenda DYS collège 6e 5e - 11-12 ans

Un agenda conçu pour les enfants qui ont du mal à s'organiser, pour qui le graphisme est encore compliqué ou qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Cet agenda scolaire s'adresse aux élèves de 6e et 5e. Il a été conçu par la fondatrice de @astuces pour dys, spécialiste de tous les troubles en dys. Un agenda clair et adapté : - un seul jour par page afin de laisser suffisamment d'espace pour prendre en notes ses devoirs ; - la police de caractères OpenDyslexic qui permet une lecture plus aisée ; - un fond jaune sous les espaces à compléter pour limiter la fatigue visuelle de l'enfant. Des astuces d'organisation : - des fiches de conseils thématiques pour faire une rentrée sereine en début d'ouvrage - des emplacements de notes au fil des pages pour se faire ses petits mémos au quotidien Le petit plus : une couverture à personnaliser pour que l'enfant s'approprie l'agenda et l'utilise avec aisance et plaisir.