La colo des animaux - Pagaille en classe verte

Toute la colo des animaux part en classe verte : Raoul le zèbre susceptible, Jacob le canard qui confond les mots, Norbert l'éléphant qui se croit invisible, Nicolette la hamster karateka, Sido la chienne complètement perchée... et tous les autres ! Mais si les enfants pensent passer des vacances tranquilles, avec M. Perfecto, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Grosse pagaille en vue ! Dans la veine de Mystères et Sortilèges, une nouvelle BD pleine d'humour pour apprendre à lire en douceur. - Une galerie de personnages hilarants - La plume et l'imagination de Mathilde Paris - Les illustrations de Prisca Le Tandé, spécialisée dans la littérature et l'animation jeunesse depuis plus de 10 ans - Un niveau de langue et un rythme narratif adaptés aux jeunes lecteurs de 6-7 ans