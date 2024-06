Mon alimentation pour une grossesse en forme !

L'alimentation de la femme durant le projet de maternité est souvent source d'angoisse pour les futurs mamans et parents, à la fois pour la santé de la femme et le bon développement du bébé à venir : "comment optimiser la fertilité grâce à l'alimentation ? Qu'ai-je le droit de manger pendant la grossesse ? Qu'en est-il des fromages, du café ou des sushis ? Ai-je besoin de prendre des compléments alimentaires ? Mange-t-on vraiment "pour deux" ? Comment peut-on atténuer les nausées ? Peut-on optimiser l'accouchement ou favoriser l'élimination en post-partum ? Quelles plantes améliorent la lactation ? Comment me nourrir si je suis végétarienne ou végétalienne ? " Ce sujet sensible évolue constamment avec les avancées scientifiques et l'évolution de nos modes de vie. - Retrouvez un guide complet sur l'alimentation regroupant toutes vos interrogations ! - Plus de 100 questions classées en 4 grands thèmes : les recommandations générales, la conception, la grossesse et le post-partum. Elles sont complétées de conseils nutritionnels, d'astuces et de recettes. - Les réponses déculpabilisantes, précises et adaptables de Tiffany-Sky, diététicienne-nutritionniste, créatrice du compte Instagram @tiffanyhealthy pour manger sainement de la conception au post-partum.