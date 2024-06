Le Symbolique en littérature. La dimension cachée de l’œuvre

Par quelles voies mystérieuses un grand texte littéraire vient-il nous toucher, nous bousculer, nous rencontrer ? Cet ouvrage porte sur la dimension symbolique du texte littéraire, que l'on peut définir comme le langage second de l'oeuvre, ce qui échappe à la logique du récit ou du discours pour ouvrir de nouveaux horizons de sens, plus lointains, plus neufs, hors de la prise du discours rationnel. Peut-on élaborer une grammaire du symbolique, de ce qui par définition se dérobe ? Mise en évidence au 20e siècle par des penseurs comme Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Roland Barthes, Jean Baudrillard, la dimension symbolique des textes ne semble pas avoir reçu l'écho qu'elle mérite dans le domaine de la critique et de la recherche littéraires. C'est à cette dommageable timidité que cet ouvrage, construit comme une enquête, s'efforce de remédier, en explorant les oeuvres de Victor Hugo, Marcel Proust, Paul Claudel, Blaise Cendrars, Maurice Blanchot, Stefan Zweig ou encore Jean-Michel Maulpoix, Pascal Quignard...