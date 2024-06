Red Blue T02

Contre toute attente, Aoba a dévoilé des aptitudes insoupçonnées pour le MMA et après avoir affronté des adversaires de haut rang, il participe à son premier combat en dehors du club. Un monde nouveau s'ouvre alors à lui, et révèle peu à peu un visage qu'on ne lui connaissait pas... Le jeune lycéen se retrouve vite confronté à un combattant bien plus fort et expérimenté, mais son talent continue de s'affirmer, round après round ! Publié dans le magazine Bic Comic des éditions Shogakukan, Red Blue est un manga de sport aux combats dynamiques, scénarisé et dessiné par Atsushi Namikiri.