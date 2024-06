Red Blue T01

Aoba Suzuki, un garçon timide et chétif à l'enfance difficile, se retrouve en bien mauvaise posture face à une brute de son lycée. Il est sauvé par Kenshin Akazawa, jeune prodige de MMA promis à un avenir de grand champion de Free Fight. Mais Aoba, loin de lui en être reconnaissant, ne peut pas supporter la gentillesse et la perfection de Kenshin, et se jure de réussir un jour à le frapper au moins une fois. Son désir de vengeance l'amène à pousser les portes d'une salle de MMA, et à changer son destin à jamais. Publié dans le magazine Bic Comic des éditions Shogakukan, Red Blue est un manga de sport aux combats dynamiques, scénarisé et dessiné par Atsushi Namikiri.