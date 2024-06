Quatre adolescents, quatre histoires différentes. Avec des points communs : un même établissement scolaire, et surtout une situation familiale compliquée par une séparation des parents... Pour Kim, c'est le déménagement de sa mère et le secret lié au vieux canapé de sa chambre qui est l'occasion de passer une étape dans l'acceptation de sa nouvelle situation. Douglas, lui, se retrouve balloté dans le conflit opposant son père et sa mère. Comment faire entendre sa propre voix, quand aucun des adultes autour ne semblent y faire attention ? Quand Lily débarque chez son père et sa belle-mère, elle découvre l'existence de sa demi-soeur Lila. Une nouvelle sacrément difficile à avaler, jusqu'à ce que les filles aient l'occasion de s'apprivoiser... Quant à Sascha, son quotidien d'enfant de divorcés semble relativement heureux car, des deux côtés, le cadre est bienveillant. Mais le point d'ancrage de son existence l'attend dans le bus qui relie ses deux vies, où une belle jeune fille inconnue se tient toujours à la même place. Une oasis de grâce suspendue à l'équilibre fragile de l'organisation familiale... Quatre ados, quatre destins. Et quatre regards singuliers et complémentaires sur une vie passée "2 toits 1 chez moi" !