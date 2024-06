Un voyage extraordinaire

Raton-laveur veut voyager. Il rêve d'aventures, de sensations fortes, de traverser la mer. C'est décidé, il va faire le tour du monde ! Le voilà parti chez Blaireau emprunter un bateau. Mais comme un tel voyage ne devrait jamais se faire seul, ce dernier l'accompagne. En chemin, ils rencontrent Renarde au marché, Ours sur le pont et Corbeau. Tous ensemble, ils traversent les rapides, ramassent des cèpes, jouent au football, jusqu'à ressentir le mal du pays... La suite savoureuse d'Une journée extraordinaire. Une ode à la liberté, au courage et à l'amitié.