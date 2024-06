D'Artagnan. Un personnage historique méconnu

D'Artagnan ! Un héros universel dont le panache et la gloire font toujours rêver. Mais derrière le personnage de fiction se cache un homme qui a vraiment existé. Charles de Batz de Castelmore, comte d'Artagnan. Authentique cadet de Gascogne, il a passé plus de quarante années au service des rois Louis XIII et Louis XIV. Membre de la première compagnie des mousquetaires à cheval de la garde du roi, qu'il a commandée pendant près de vingt ans, il a été chargé des missions les plus délicates de son temps. Officier d'élite, il est le seul des capitaines-lieutenants de la fameuse compagnie mort au combat. A travers des documents inédits, notamment sa correspondance, les témoignages de ses contemporains, l'inventaire de ses biens... le lecteur découvre la vie de ce célèbre gentilhomme du XVIIe siècle. Une vie qui, à elle seule, raconte plusieurs décennies du Grand Siècle. Odile Bordaz est historienne et docteur en histoire de l'art. Conservateur du patrimoine, elle a été successivement responsable des musées du Gers, administrateur pour le Centre des monuments nationaux, de la basilique royale de Saint-Denis et de la Chapelle expiatoire, du château de Vincennes, puis conservateur aux Archives nationales. Conseillère historique pour des films sur d'Artagnan et son époque, présidente de la commission historique et culturelle de la Route européenne d'Artagnan, elle est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment une importante trilogie sur d'Artagnan et les mousquetaires du roi.