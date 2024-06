La mort en échec

Quand les troupes nazies envahissent la Pologne en septembre 1939, Izabela Sztrauch, qui ne s'appelle pas encore Isabelle Choko, a onze ans. Envoyée dans le ghetto de ód avec sa famille, elle voit son père mourir d'épuisement et de maladie. A quinze ans, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, puis à Waldeslust et Bergen-Belsen, où règnent la peur et la violence, les travaux forcés, le froid, les coups, la promiscuité, la faim. Et partout, l'odeur de la mort. Mais il y a aussi des moments de fraternité. Et l'amour qu'Isabelle porte à sa mère, qu'elle tient dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Elle revient de l'enfer seule, avec pour unique bagage son désir de vivre, son intelligence et son humour. Défiant le destin, elle est sacrée championne de France d'échecs, fonde une famille, puis trouve, cinquante ans plus tard, la force de raconter. Isabelle s'est éteinte en juillet 2023. Comme ses consoeurs de malheur, elle a mis du temps à parler. Leur parole est précieuse, il n'est pas question de la laisser s'échapper. Les Echos. Un récit absolument nécessaire. L'Alsace. Un livre précieux, pour ne jamais laisser s'évanouir la mémoire de la Shoah. Slate. fr.