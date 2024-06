Cheveux bouclés au naturel. Les routines soin spécifiques des chevelures rebondies qui s'assument

Vous rêvez de révéler le potentiel beauté de vos cheveux bouclés, frisés ou crépus ? Et s'ils avaient simplement besoin de soins spécifiques ? Défrisages désastreux, coupes inadaptées, soins décapants... Pour les personnes aux cheveux dits " texturés " (ondulés, frisés, crépus...), se coiffer est souvent un calvaire, et parfois source de complexes. Fini le diktat du cheveu lisse, fini les cheveux mousseux ou le cuir chevelu irrité, fini les achats de produits ruineux ! Dans cet ouvrage, la Petite Gaby nous aide à sauter le pas de la transition capillaire... en beauté, de façon naturelle et sans prise de tête. Découvrez : les spécificités des cheveux texturés ; des outils de diagnostic pour connaître la nature précise de votre cheveu : niveau de porosité, type de boucles (2C, 3B...) ; ce qu'il faut savoir pour bien choisir vos produits naturels et éviter les pièges du marketing et du greenwashing ; des solutions 100 % naturelles et économiques pour boucler, lisser, gagner de l'épaisseur, protéger ses boucles à la piscine, en dormant, etc. ; des recettes DIY et desroutines de soins adaptées à chaque type de boucles. Un guide ultra complet pour sublimer facilement vos boucles et assumer fièrement une chevelure rebondie et pleine de vie ! Présente sur les réseaux depuis 2016, suivie par plus de 500 K abonnés, la Petite Gaby est devenue une référence en matière de soin des cheveux bouclés. Dans ses vidéos, elle analyse avec humour et ironie les tendances marketing et les produits du moment, et livre conseils et astuces éprouvés.