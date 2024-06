En route, Marin !

C'est l'heure du départ. En voiture ! " Quand les gratte-ciel seront aussi petits que des fourmis, on sera presque arrivés. " C'est long, Marin s'ennuie. S'il voit une marmotte, c'est 10 points, un pissenlit 3 points. On n'est plus très loin. Marin ne dit plus rien. Il s'endort, bercé par le ronronnement du moteur. On dirait qu'il s'envole...