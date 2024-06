Story. L'art de l'action pour l'écran et la scène

ACTION explore les façons dont un écrivain d'aujourd'hui peut réussir à construire une intrigue qui non seulement se démarque, mais gagne la guerre contre les clichés. En collaboration avec Bassim El-Wakil, ancien coanimateur de The Story Toolkit, le légendaire conférencier Robert McKee guide les auteurs vers une originalité primée en déconstruisant le genre de l'action, en éclairant les défis et, plus important encore, en démontrant comment maîtriser les exigences de l'intrigue grâce à des moments surprenants d'innovation et d'ingéniosité.