Bretagne. 60 recettes gourmandes testées à la maison

Des recettes simples et authentiques qui célèbrent l'emblématique cuisine Breizh. Un voyage gourmand qui allie les saveurs de la mer et du terroir. C'est trop mad ! De la cotriade au kouign-amann, en passant par la soupe aux haricots blancs de Paimpol, les blinis au sarrasin, le kig-ha-farz, les palourdes farcies ou encore les crêpes de froment, les galettes ou le far aux pruneaux, découvrez 60 classiques de la cuisine bretonne à préparer pour toutes les occasions !