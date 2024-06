Les règles étaient simples... Ne pas toucher à sa fille et éviter les ennuis. Mais maintenant je suis coincé avec elle. Il n'y a qu'un seul lit. Et disons que les règles sont faites pour être brisées. Je suis le golden boy du rodéo. Ou du moins je l'étais jusqu'à ce que tout m'explose à la figure. Maintenant, mon agent dit que je dois soigner mon image, alors je suis coincé avec sa casse-couilles de fille pour le reste de la saison en tant que "superviseuse à plein temps". Mais je n'ai pas besoin d'une putain de baby-sitter, surtout pas avec des jeans skinny, un sourire sexy et une bouche qu'elle ne peut pas s'empêcher de... . Une bouche à laquelle je n'arrête pas de penser. Pour elle, ça ne veut rien dire... Pour moi, ça veut tout dire Pour elle, il y a des limites à ne pas franchir. Ma réputation ne peut pas prendre plus de coups, tout comme son coeur brisé. Mais moi. . je veux quand même lui voler. "Elsie Silver's writing is a true revelation ! " ALI HAZELWOOD