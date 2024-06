Daphné et Jack se sont toujours sentis à part, seuls. Avec une bande d'amis tout aussi excentriques qu'eux, ils ont eu l'idée il y a six ans de créer FreakyRealm, le plus grand festival électro du pays, un refuge pour les gens comme eux. Elle incarnait la Reine, glaciale et inaccessible, et lui, l'Amant décadent. Leur duo était évident. Mais au fil des années, ce qui aurait pu devenir une belle histoire s'est noyé au milieu de leurs excès et de leurs jeux tordus. Lorsque le royaume des marginaux a fermé ses portes, leur relation naissante a été enterrée avec, reléguée parmi des souvenirs doux-amers. Pendant trois ans, ils ont gardé leurs distances, jusqu'à ce qu'une lettre d'un maître chanteur anonyme les force à se retrouver. Leur ami Edgar a été tué, et pour échapper au même sort, le groupe va devoir revenir sur les traces du passé... Mais ont-ils encore une chance de réparer ce qui a été brisé ?