Bibliocollège - L'île au trésor

Qui n'a pas rêvé, au moins une fois dans sa vie, de découvrir un trésor ? Ce rêve devient accessible pour Jim Hawkins, le jour où il découvre, dans le coffre d'un vieux loup de mer, la carte d'une île. L'emplacement d'un trésor y figure. Il s'agit du butin amassé par le redoutable pirate Flint. Tout s'accélère alors pour le jeune garçon : départ de l'auberge familiale, recrutement de marins au passé trouble, affrètement d'une goélette... Lire L'Ile au trésor, c'est embarquer sur l'Hispaniola pour affronter les océans et les pirates, et partager les aventures passionnantes du jeune Jim Hawkins ! Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le thème associé Avant de lire l'oeuvre - L'essentiel sur l'auteur - Le contexte d'écriture de l'oeuvre Au fil de l'oeuvre - Des questionnaires sur les passages clés : compréhension et étude de la langue - L'enregistrement audio d'extraits lus par un comédien Le dossier BIBLIOCOLLEGE - L'essentiel sur l'oeuvre - La structure de l'oeuvre - Les personnages de l'oeuvre - Le genre de l'oeuvre - L'oeuvre dans l'histoire des arts - Des lms, des documents et des livres associés à l'oeuvre UN GROUPEMENT DE TEXTES Thème : Le récit d'aventures Pourquoi aller vers l'inconnu malgré les dangers ?