Redonner le sourire, c'est la spécialité de Panpan ! Avec cet adorable compagnon, la vie est bien plus belle : une poignée de trèfles, un mot gentil, et tout va déjà mieux. Retrouvez le célèbre petit lapin qui tape de la patte à travers ces illustrations inédites pleines de douceur : scènes, mandalas, vitraux et coloriages mystères... Plongez dans un monde 100 % Panpan !