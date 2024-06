Astérix Tome 24 : Astérix chez les Belges. Edition de luxe

A l'occasion des 65 ans, retrouvez une nouvelle édition Luxe d'Astérix chez les Belges, regroupant les 44 planches originales en noir et blanc encrées par Albert Uderzo, accompagnée d'un dossier exclusif de 32 pages sur les coulisses de la création de l'album. Indispensables pour tous les fans du personnage ! "Horum omnium fortissimi sunt Belgae" : "De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves...". C'est cette citation de Jules César qui va déclencher les péripéties de cette aventure au royaume du plat pays ! La déclaration de César déclenche la colère d'Abraracourcix, qui compte bien prouver qui sont les plus braves... Nous sommes en 1977, et René Goscinny et Albert Uderzo, au sommet de leur art, décident d'emmener Astérix et Obélix en Belgique. A leur manière inimitable, les deux auteurs décortiquent les us et coutumes de ce pays pour lequel ils ont une sincère affection.