En épistémologie, la dyade principale oppose les principes réalistes aux doctrines idéalistes. D'après le réalisme, contrairement à la croyance idéaliste, l'objet n'est pas constitué par les capacités mentales du sujet ; il n'est pas identique à l'expérience et à la connaissance que nous en avons. D'où la nécessité de la métaphysique. Avec la science, elles forment un continuum. La nature est ordonnée par une série de causes multiples et variées. Grâce à cet ordre, la raison existe d'abord dans la nature et ensuite, de façon dérivée, dans l'intellect. La première partie de cette méditation sur la connaissance, Epistémologie générale, examine une série de problèmes relatifs aussi bien à la connaissance du sens commun qu'à la connaissance scientifique. La deuxième, Epistémologie des sciences de la vie, est centrée sur des problèmes existant à la base de la biologie et de la psychologie. La troisième partie est consacrée à l'Epistémologie de la physique, et la quatrième, à l'Epistémologie de la logique et des mathématiques. L'un des objectifs de ce livre est de sensibiliser le lecteur à la valeur de l'épistémologie française moderne et contemporaine. Miguel Espinoza, Ph. D. et HDR. est un philosophe franco-chilien de la nature et des sciences. Son oeuvre émane de ses trois cultures scientifico-philosophiques : hispanique, anglo-saxonne et française.