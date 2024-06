La maladie chronique. Vivre avec au quotidien

En France, on estime qu'une personne sur trois vit avec une maladie chronique. La présence d'une maladie nécessite alors de l'intégrer à son quotidien et parfois à celui de ses proches. Des questions, légitimes, vont de ce fait venir se poser au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et de sa prise en charge. Ce livre aborde et répond concrètement aux 100 questions les plus souvent abordées. - La vie avec une maladie peut-elle continuer comme avant ? - Qu'est-ce qu'une maladie silencieuse ? - Doit-on ou peux-t-on parler de la maladie à ses proches ? - Une maladie peut-elle empêcher d'avoir des enfants ? - Combien de temps doit-on prendre des médicaments ? - Pourquoi faire des prises de sang, des bilans ? Cet ouvrage s'adresse aux personnes se questionnant sur le vécu avec une maladie chronique - les personnes vivant avec une maladie, son entourage mais aussi les professionnels engagés dans l'accompagnement des maladies chroniques.