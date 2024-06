Climat : 20 questions pour comprendre et agir. En 20 questions clés

Cet ouvrage audacieux et stimulant aborde l'épineuse question du changement climatique. Loin des discours démoralisants ou caricaturaux, l'auteur apporte des réponses factuelles à un large éventail de questions soulevées par l'évolution actuelle et attendue de notre climat. Quels sont les mécanismes en oeuvre ? Quelles sont les certitudes et les zones de doute ? Pourquoi la théorie de la décroissance suscite-t-elle un tel engouement en France ? Quelles sont les principales alternatives ? Comment initier une transformation de nos modèles de production, au bon rythme, à la bonne échelle et sans déstabiliser les "grands équilibres" ? A quel coût ? Quelles solutions concrètes peut-on et pourra-t-on bientôt déployer pour décarboner les grands secteurs émetteurs : la production d'électricité, l'industrie, le transport, le bâtiment ou encore l'agriculture ? Au total, 20 questions et autant d'amorces de réponse qui devraient bouleverser certaines de vos certitudes et vous extraire des méandres d'un débat souvent flou et polarisé, confisqué par des prises de positions clivantes et pourtant anecdotiques. Dans une approche résolument transverseet nuancée, intégrant des dimensions climatiques, économiques, technologiques, géopolitiques ou sociétales, cet ouvrage vise à éclairer les futurs débats, tout en insufflant un vent d'espoir à une génération parfois déboussolée. Alors soyons optimistes sans être naïfs. Soyons engagés et curieux. Et pour les plus anxieux, souvent parmi les plus jeunes, souvenez-vous de la recommandation de Victor Hugo : "La jeunesse doit toujours contempler le futur avec une espérance sereine".