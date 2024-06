La légende d'Hippopolis

Un jeu de construction et déconstruction habile et coloré, qui ménagera bien des surprises ! Huit frères (Ambroise, Bélésaire, Clédomir, Dagobert, Elzéphire, Féodor, Gaspéric et le petit dernier, Hippolyte) héritent de la maison de leur père. Incapables de s'entendre, ils décident de la démonter pour s'en partager les 78 pierres. Les sept premiers repartent avec onze pierres chacun et le plus jeune doit se contenter de la toute dernière. Mais comment faire fortune avec onze pierres ? Chacun des frères cherche une solution. Ce sera au plus astucieux, Hippolyte, celui qui n'a reçu qu'une seule pierre, de réussir à la transformer en une source de richesse inépuisable... comme son imagination !