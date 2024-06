Marvel Pride 2024

Découvrez de nouveaux héros incarnant la diversité de l'univers Marvel ! Logan Lewis est une jeune bisexuelle qui a juré de protéger sa communauté à Chicago, tandis que la jeune mutante Gimmick, s'élance dans ses propres aventures, après s'être installée à Krakoa. Hulkling et Wiccan ne sont pas au bout de leurs tribulations, et c'est pareil pour Mystique et Destinée... Et ça ne s'arrête pas là ! A l'instar de l'album MARVEL PRIDE paru l'an dernier, cet ouvrage recueille des histoires courtes consacrées aux personnages LGBTQ+ de l'univers Marvel, imaginées par les auteurs les plus progressistes du moment ! En 2024, on ne trouvera pas comic-book plus inclusif que cet album !