Marvel - Les aventures des Avengers : Un vrai fléau !

Les Avengers face au Fléau, au Démolisseur, aux U-Foes et à bien d'autres menaces ! L'équipe de héros la plus éclectique au monde revient, comprenant aussi bien des Avengers reconnus comme Captain America et Iron Man que des héros plus inattendus comme Wolverine, Spider-Man et Tornade ! Les plus jeunes lecteurs ont bien des choses à se mettre sous la dent ce mois-ci, entre notre nouveau trimestriel SPIDER-MAN GEANT et les nouveaux volumes des MARVEL ADVENTURES nouvelle formule ! Des histoires accessibles et colorées pour faire découvrir les héros Marvel aux nouvelles générations !