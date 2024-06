Marvel - Les aventures de Spider-Man : Un tourbillon d'aventures

Quand on est Spider-Man, on ne sait jamais quelles surprises vous réserve votre journée ! Comme jouer au base-ball contre le Bouffon Vert ? Accepter Venom comme partenaire officiel ? Combattre dans un parc aquatique ? Etre un super-héros n'est pas tous les jours facile ! Les plus jeunes lecteurs ont bien des choses à se mettre sous la dent ce mois-ci, entre notre nouveau trimestriel SPIDER-MAN GEANT et les nouveaux volumes des MARVEL ADVENTURES nouvelle formule ! Des histoires accessibles et colorées pour faire découvrir les héros Marvel aux nouvelles générations !