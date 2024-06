Fall of X T07 (Edition collector) - COMPTE FERME

Le Fléau était devenu l'allié des X-Men alors pourquoi essaie-t-il de tuer Firestar ? Aux côtés des Uncanny Avengers ou de Wolverine, Captain America prend le parti des mutants ! Colossus affronte son propre frère et sur Mars, un combat décisif se joue entre Tornade et les Quatre Cavaliers. Avec deux nouveaux volumes tous les mois, FALL OF X continue de proposer l'intégralité de l'offre mutante actuelle, qui voit les rares rescapés de Krakoa fuir Orchis. Cette période s'achèvera en apothéose dans le courant de l'année avec Fall of House of X / Rise of Powers of X, un tandem de mini-séries faisant écho à House of X / Powers of X... et tout est mis en place ici !