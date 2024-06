Plus vite, plus haut, plus sport. Les folles anecdotes de l'histoire du sport, Tome 1

DE COUVREZ LES PLUS FOLLES ANECDOTES DE L'HISTOIRE DU SPORT ! DES RE CITS IMPROBABLES, IMPRESSIONNANTS, PARFOIS DE BILES, MAIS TOUJOURS VRAIS. Saviez-vous que dans le sport ayant donne naissance au foot et au rugby, se taper dessus e tait non seulement autorise , mais recommande ? Ou que la voiture-balai du Tour de France a e te cre e e non pas pour porter assistance aux coureurs, mais pour les empe cher de prendre le train en douce ? Quant aux Jeux olympiques de Paris en 1900, qui se souvient que l'organisation avait oublie de couper la circulation alors que les athle tes traversaient la ville ?