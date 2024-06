Monsieur Léon - tome 02 : Les Vacances de Monsieur Léon

Nom : Le on. Situation amoureuse : complique e. Chanson du moment : Coquillages et crustace s. Monsieur Le on aime sa colocataire, mademoiselle Sophie. Et elle, que ressent-elle ? Difficile a dire. Qui est cet inconnu avec lequel elle part en week-end au bord de la mer ? Allez Le on, secoue-toi ! L'amour est une croisie re : si on arrive trop tard, on reste tout seul, sur la plage, abandonne . Une seule chose a faire... sortir le grand jeu, et offrir a Sophie les plus belles des vacances. Mais partir en voyage, c'est difficile. Presque autant que d'avouer ses sentiments.