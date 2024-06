Les enquêtes d'Eliott et Nina Tome 5 : L'affaire des diamants volés

Une bijouterie est cambriolée et, le lendemain, un collier en diamants apparaît dans le bureau d'Eliott à l'école ! Etrange coïncidence... Quelqu'un cherche-t-il à le faire accuser ? En plus, leur instituteur se conduit très bizarrement... Il n'en faut pas plus à Eliott et Nina pour flairer un nouveau mystère !