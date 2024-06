Les dragons de Nalsara Tome 12 : Dans le ventre de la montagne

Après avoir aidé le peuple libre a repoussé l'attaque de Darkat, Cham et Dhydra s'enfoncent dans les souterrains des Mornes Monts pour regagner le royaume d'Ombrume. Néanmoins, rien ne se passe comme prévu lorsque la mère et le fils se retrouvent confrontés à une étrange créature qui exige d'eux un droit de passage. Pendant ce temps, à la Citadelle Noire, Darkat et les douze sorciers prévoient d'attaquer les marécages pour voler la source d'énergie qui est venue en aide à Dhydra et son fils. Grâce aux dons du chaman Nostrad, le peuple libre a pu tendre un piège aux Addraks et repousser l'ennemi loin de leur territoire.