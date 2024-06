Enemies Make the Best Lovers

It's so good to hate you... Anna déteste Connor. Ce sportif populaire a été un frère absent pour celui qu'elle a tant aimé et qui est décédé dans un accident il y a plusieurs mois. Celui à qui elle pense chaque fois qu'elle sent dans sa poche la liste de toutes les choses qu'ils avaient prévu de faire à deux à l'occasion de leur entrée à l'université. Désormais, elle est seule... Enfin, pas tout à fait. Car Connor vit sur le même campus ; pire, on dirait presque qu'il fait exprès de croiser sa route dès qu'il le peut. Sauf qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui ! Et il est hors de question qu'elle lui permette veiller sur elle, quand bien même il l'aurait promis à son frère. Peut-être que si elle est suffisamment odieuse avec lui il se lassera et la laissera tranquille ? A propos de l'autrice Repérée sur la plate-forme d'écriture Wattpad où elle a réuni plus de 10 millions de lecteurs, Alana Scott écrit depuis toujours pour s'évader, rêver, mais surtout pour exprimer ses idées et ses émotions.