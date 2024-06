Un regard chrétien sur… l’agriculture biodynamique et ses origines ésotériques. et ses origines ésotériques

Parce qu'elle se présente comme une agriculture biologique d'excellence, la biodynamie séduit. Mais l'enthousiasme pour une alternative bio de qualité supérieure et un label reconnu n'exclut pas la vigilance. En effet, la biodynamie entraîne dans son sillage la sulfureuse réputation d'occultisme de son fondateur Rudolf Steiner, et suscite des réticences devant ce qui pourrait s'apparenter à une pensée magique irrationnelle. Elle n'est donc pas sans susciter une inquiétude légitime, en particulier pour les chrétiens. Qu'en est-il ? Le père Thibaut répond aux questions pour un sage discernement. Sur quels principes Steiner s'appuie-t-il ? S'agit-il d'une simple alternative agricole respectueuse de la nature et de ses rythmes ? Y a-t-il un enjeu spirituel, voire un risque, à consommer des produits issus du label Demeter ou Biodyvin ? Ou bien est-il possible de définir un usage raisonnable, sans effets délétères ? Le but de l'ouvrage est de vous permettre d'y voir clair pour aider tous ceux qui souhaitent promouvoir le respect de la nature, l'amour du travail bien fait comme des produits sains et de qualité, en évitant les dangers de l'ésotérisme. Le père Jean-Christophe Thibaut, du diocèse de Metz, se consacre depuis plus de vingt ans à l'étude des phénomènes ésotériques et des nouvelles spiritualités. Accompagnant depuis de nombreuses années des personnes confrontées à diverses pratiques occultes, son expérience est précieuse pour donner des clés de discernement.