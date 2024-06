Fils de saint François, les capucins. Histoire et spiritualité. Histoire et spiritualité

Connaissez-vous les Capucins ? Qui sont-ils ? Cette voie franciscaine ne se résume pas à une robe de bure, mais elle unit étroitement vie contemplative, vie de travail et vie d'apostolat. Les considérations historiques exposées dans ce présent ouvrage permettent de comprendre la naissance de ce rameau franciscain. A travers des portraits de frères qui, du XVIe au XXe siècle, ont laissé une empreinte indélébile de leur passage, la spiritualité capucine se comprend davantage. Souvent inconnues ou oubliées, ces vies de frères permettent de toucher du doigt le désir de radicalité évangélique qui a animé ces religieux à travers les siècles dans une fidélité marquée à l'esprit franciscain des origines. Quelles que soient leurs fonctions, tous ont gardé cet esprit originel : une vie simple et fraternelle en de petites communautés qui favorisent l'oraison ; un zèle apostolique qui les poussent à sortir régulièrement du cloître pour partager les joies et les espoirs, les angoisses et les tristesses de leurs contemporains, rendant ainsi ces amants de la solitude "frères du peuple" , et spécialement des pauvres et des petits. Ayant goûté à la saveur sainte de ces vies, on entrera alors plus facilement dans ce que l'ouvrage présente comme le coeur de la vocation capucine : l'oraison mentale qui est, selon les constitutions, "maîtresse de vie spirituelle pour les frères" . Le but de la vie évangélique et franciscaine, c'est de donner et non de prendre. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Marcel Rossini, capucin, gardien de la fraternité de Lourdes et chapelain au Sanctuaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur la figure du capucin Marie-Antoine de Lavaur.