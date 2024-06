Sur la piste d'un drôle d'animal

En jouant dans le jardin de leurs grands-parents, Mila et Léon tombent sur un drôle d'animal. Le pauvre, il est tout tremblant, il doit avoir perdu sa maman ! Ni une, ni deux, les deux enfants se glissent dans la peau d'aventuriers et décident de partir à sa recherche à travers le monde... Un livre dont tu es le héros avec des jeux à faire sans crayon pour s'amuser avec les animaux du monde entier : labyrinthes, cherche et trouve, jeu des différences...