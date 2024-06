Hamster et boule de gomme

Une plongée feel-good et éducative dans la vie de pacha d'un petit hamster ! "Tu es le plus mignon des hamsters au monde ! " Un petit corps tout rond, de courtes pattes, une adorable bouille... Le hamster est décidément un animal trop mignon ! Mais lorsqu'on le voit tourner dans sa roue ou mettre de la nourriture plein ses bajoues, on se demande bien ce qu'il a en tête. Découvrez les mystères de Ham le hamster et le quotidien de sa maîtresse dans ce récit craquant comme une graine de tournesol !