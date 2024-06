Harraps Grammaire espagnole

Indispensable pour maîtriser les règles essentielles de la grammaire espagnole Très pédagogique - Toutes les règles de grammaire expliquées très simplement et illustrées par de nombreux exemples - Des encadrés qui mettent en évidence les points importants et les remarques d'usage - Un index des termes grammaticaux utilisés dans l'ouvrage Très convivial et très clair - Une deuxième couleur pour souligner les points grammaticaux abordés et repérer les diffi cultés