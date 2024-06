Les incollables - Un mot par jour - CE2 8/9 ans - Édition 2024

La collection adorée par les enfants, approuvée par les parents et plébiscitée par les enseignants ! Avec Un Mot Par Jour, votre enfant améliore ses compétences en vocabulaire, en lecture et en orthographe. Car on pense qu'avec un peu tous les jours c'est plus facile ! A découvrir chaque jour : - La définition illustrée d'un mot - Une devinette ou une anecdote amusante des Incollables A la fin de chaque mois, une page de quiz bilan pour tester ses connaissances. Le tout dans un format chevalet malin et ludique à poser sur son bureau. Une collection conseillée par les enseignants et utilisée par les orthophonistes. De 8 à 9 ans.